Alternatifler - crwizard
Veeqo
veeqo.com
Hepsi bir arada e-ticaret nakliye yazılımı. Düşük kargo ücretleri, otomasyon ve sorunsuz sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirmek için gereken maliyeti ve süreyi azaltın.
Webgility
webgility.com
Çevrimiçi perakendeciler ve ticari işletmelere yönelik önde gelen muhasebe otomasyonu ve çok kanallı yazılım platformuna erişim kazanmak için şimdi oturum açın.
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite, markaların ve perakendecilerin ürünlerini dünyanın en büyük çevrimiçi pazaryerlerinde listeleyip satmasının en kolay yoludur.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak pe...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, günümüzün çok yüksek tüketici beklentilerini aşan daha esnek ve güvenilir sipariş karşılama ağları oluşturmak için markaları ve 3PL'leri birbirine bağlıyor.
Channable
channable.com
Hepsi bir arada platformumuz, daha fazla görünürlük, daha akıllı reklam kampanyaları ve daha kişiselleştirilmiş pazarlama için ihtiyaç duyduğunuz çözümleri sağlar.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer, özellikle Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren işletmeler için özel olarak tasarlanmış bir e-ticaret yönetim platformudur. İşletmelerin e-ticaret operasyonlarının çeşitli yönlerini yönetmelerine yardımcı olan entegre bir çözüm sunar. MarketSyncer'ın bazı temel özellikleri şunlardır: Kaps...
Feedonomics
app.feedonomics.com
1 numaralı veri akışı optimizasyonu ve ürün akışı yönetimi sistemleri platformumuz, ürünlerinizi Google Alışveriş, Amazon ve Facebook da dahil olmak üzere insanların çevrimiçi alışveriş yaptığı her yerde listelemenize olanak tanır
Sellercloud
sellercloud.com
E-ticaret işiniz için nihai çözüm. Operasyonlarınızı basitleştirin ve daha fazla kanala genişletin. Envanterinizi, kataloğunuzu, satın alma ve sipariş karşılama işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde kontrol edin.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
ChannelGrabber
channelgrabber.com
Envanter Yönetimi, faturalama, nakliye, mesajlaşma ve daha fazlasını içeren Sipariş Yönetimi için ChannelGrabber çok kanallı e-ticaret yazılımı. Eski adıyla OrderHub.
Stockpilot
stockpilot.com
Stockpilot, çevrimiçi satışlarınızın merkezidir. Kanallarınızı bağlayın ve envanterinizi, siparişlerinizi, gönderi etiketlerinizi ve finansal raporlarınızı yönetin Stockpilot, e-Ticaret süreçlerinizi tek bir panel aracılığıyla kolaylaştırmak için eksiksiz bir özellikler seti sunar. Tüm önemli pazarl...
Omnirio
omnirio.com
Omnirio, tüm çevrimiçi mağazalarınızı kullanımı kolay tek bir yerden yönetmenizi sağlar, böylece her yerde satış yapabilirsiniz!
3DSellers
3dsellers.com
İşaretleyicinin önde gelen eBay satış araçları, 3D satıcıların eBay satış yöneticisi platformundadır. Listeler, siparişler, mesajlar ve daha fazlası için eBay otomasyonu ve toplu işlemlerle daha fazla eBay satışı ve geri bildirimi alın ve zamandan tasarruf edin. Shopify, Etsy, Amazon ve diğer pazar ...
StoreAutomator
storeautomator.com
StoreAutomator, birden fazla kanal ve pazaryerinde ürünlerinizi, listelemelerinizi, fiyatlandırmanızı, envanterinizi ve siparişlerinizi kolaylaştırmanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize olanak tanıyan esnek bir ticaret yönetimi çözümüdür. StoreAutomator müşterileri, ilk yılda gereksiz yönetici ...
LitCommerce
litcommerce.com
LitCommerce, bir ana mağazayı birden fazla satış kanalına entegre etmenize yardımcı olan çok kanallı bir satış aracıdır. Kullanıcıların veri yönetimini merkezileştirmesine ve tüm kanalları tek bir kontrol panelinden yönetmesine olanak tanır. Ürünleri bir platformdan diğerine listelemek için aracı ku...
Ectaro
ectaro.com
Ectaro, ürün bilgisi yönetiminden siparişlerin yerine getirilmesine ve ötesine kadar tüm e-ticaret operasyonunuzu kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli özellik ve işlevlerle Ectaro, işlerini bir sonraki sevi...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ, bir markanın envanter yönetimi sıkıntısını ortadan kaldıran ve tüm e-ticaret ve toptan satış kanallarını tek bir merkezi merkeze bağlayan basit bir iş aracıdır. Bütçenizi diğer ihtiyaçlar için bankanıza bırakacak bir maliyetle markanızı entegre edin, optimize edin ve sorunsuz bir şekil...
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker, Amazon, eBay, Etsy, Reverb ve Mirakl gibi tüm platformlarda 1.000'den fazla entegrasyonla satışları kolaylaştıran çok kanallı bir yönetim yazılımıdır. - Gelişmiş otomasyon modülümüzü kullanan ekipler, gönderi oluşturma, müşteri e-postaları, fatura oluşturma ve etiket yazdırma gibi gör...
ShopiVerse
shopiverse.com
ShopiVerse, uluslararası e-ticaret alanında başarıya ulaşmak isteyen işletmelerin güçlü bir destekçisi olarak öne çıkan, yapay zeka destekli bir sınır ötesi e-ticaret entegrasyon çözümü yazılım şirketidir. Envanter yönetimi, sipariş yönetimi, lojistik yönetimi, rapor yönetimi, içerik yönetimi, iade ...
SellerSkills
sellerskills.com
SellerSkills, e-ticaret işinizi kolaylaştırır. Web tabanlı envanter, sipariş, satın alma siparişi, nakliye ve listeleme yönetimi yazılımımızla, e-ticaret işinizi yönetme ve genişletme konusunda size güven veriyoruz. SellerSkill'in sezgisel arayüzü, ürünlerinizi listelemeyi kolaylaştırmak için güçlü ...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks, tüm ürün bilgilerinizi ve verilerinizi merkezi olarak yönetmenize yardımcı olan kapsamlı bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) çözümüdür. Çevrimiçi perakendeciler ve markalar, ürün veri yönetiminin yanı sıra dijital varlıkları kolayca yönetebilir, doğru ürün verilerini birden fazla kanala sorunsuz...
CrescoData
crescodata.com
CrescoData, Asya-Pasifik'in önde gelen Kurumsal Ticaret Otomasyon Platformudur. CrescoData Commerce Connect Platformu, dünyanın önde gelen ticaret platformları arasında ürün, stok ve sipariş verilerini haritalayan ve otomatikleştiren bir Entegrasyon Platformudur. Karmaşık Ticari veri eşleme ve otoma...
Stock Konnect
stockkonnect.co
En kolay çok kanallı listeleme yönetim sistemini keşfedin Stock Konnect, nereden alışveriş yaparlarsa yapsın yeni müşterilerle bağlantı kurmanızı sağlar - Tek bir platformda çok kanallı e-ticaretten listeleme, envanter ve siparişleri oluşturabilir, senkronize edebilir ve yönetebilirsiniz daha basit,...
Shoptimised
shoptimised.com
Shoptimised, ürün feed'i optimizasyonunuz üzerinde tam kontrol sağlayan bir feed yönetimi yazılımıdır. Web sitenizi değiştirmeden veya geliştiricinize güvenmeden birden fazla alışveriş feed'ini optimize etmenize ve düzenlemenize olanak tanır.
Sellbery
sellbery.com
Sellbery, çevrimiçi mağazaların çeşitli kanallar arasında Ürün ve Sipariş Senkronizasyonunu optimize etmesinin kolay bir yoludur. Listeleri içe aktarın ve tüm siparişlerinizi Shopify, Amazon, eBay ve diğerleri gibi platformlar arasında senkronize edin. Yeni bir kanal başlatmak daha kolay ve daha hız...
Noverstock
noverstock.com
Noverstock, e-ticaret sektöründe uzmanlaşmış son teknoloji ürünü bir SaaS şirketidir. Çevrimiçi satıcıların işlemlerini kolaylaştırarak ve verimliliklerini artırarak işlerini kolaylaştıran kapsamlı bir çözümdür. Platform, envanter yönetimi, sipariş karşılama, nakliye yönetimi ve analiz dahil olmak ü...
Dux Software
duxsoftware.com.ar
Dux Yazılım ERP: İşletme Yönetimi için Kesin Çözüm Dux Yazılım ERP, tüm işletme yönetimi ihtiyaçlarınıza tek bir yerden yanıt verir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için tasarlanan SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) yazılımımız, operasyonlarınızı optimize etmenize ve işletmenizin verimliliğini ...
OnePatch
onepatch.com
OnePatch çok kanallı bir e-ticaret yazılımıdır. Satıcıların, kullanımı kolay tek bir platformdan pazaryerleri, web siteleri, hesap paketleri ve nakliye şirketlerindeki Siparişleri, Ürünleri, Envanteri ve stokları kolayca yönetmesine olanak tanır.
RetailOps
retailops.com
RetailOps bir perakende operasyon yönetimi çözümüdür. Müşterilerimizin, kullanımı kolay tek bir uygulamada birden fazla satış kanalını ve ürünü yönetebilecek gerçek bir SaaS çözümüne ihtiyacı var. Çözümlerimiz satın alma işleminden raporlamaya kadar her şeyi kapsıyor ve hatta RetailOps mobil uygulam...