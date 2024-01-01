Ürün feed'inizi optimize edin, harcamalarınızı optimize edin. Ürün feed'i verilerinizi ürün listeleme reklamları, fiyat karşılaştırma web siteleri veya satış ortağı ağları gibi farklı kanalların ihtiyaçlarına göre optimize ederek çevrimiçi mağazanıza daha fazla trafik çekin ve dönüşüm oranınızı artırın. - Ürün verilerinizi Shopify, Woocommerce, XML, CSV vb. dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan içe aktarın. - Ürün listelemelerinizin verimliliğini artırmak için Google Analytics, Google Sheet veya başka bir dosya ekleyerek verilerinizi zenginleştirin. Örneğin, yüksek trafiğe ve sıfır dönüşüme sahip, sezon dışı, düşük stoklu, düşük çeşit bulunabilirliği olan ve ROAS'ınızı artıracak ürünleri otomatik olarak hariç tutabilirsiniz. - Ürün listelemenizi Google, Facebook ve Criteo dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı kanallarda yayınlamak için XML ürün yayınları oluşturun veya API seçeneğini kullanın. - Tüm ürünlerinizin reklamını yapabilmek ve kanalların algoritmalarından tam olarak yararlanabilmek amacıyla ürün verilerinizi kanalların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değiştirmek için EĞER-SONRA kurallarını kullanın. IF-THEN kurallarımız ile verilerinizi nasıl değiştirebileceğiniz konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. - Anlık bildirimler alın ve veri akışınızı hatasız hale getirmek için güvenlik kuralları oluşturun, böylece tamamen boşa giden dijital pazarlama bütçesinden ve operasyonel zamandan tasarruf edebilirsiniz. - Üyelerimizin geri bildirimleriyle mükemmelleştirilen basit kullanıcı arayüzümüzü kullanın; her şey tek bir yerde. Dijital pazarlama platformumuza üye olun ve ürün feed'i, reklamlar ve mükemmel müşteri desteğiyle ilgili ürün, teknik bilgi odaklı öneri fikirlerimize erişin.

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