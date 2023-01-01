Cornell Chronicle
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cornell Chronicle çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: news.cornell.edu
Yasal Uyarı: WebCatalog, Cornell Chronicle ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
Stanford Daily
stanforddaily.com
Knoxville News Sentinel
knoxnews.com
MSNBC
msnbc.com
rabble.ca
rabble.ca
Focus Taiwan
focustaiwan.tw
Dainik Bhaskar
bhaskar.com
The Telegraph
telegraph.co.uk
Daily Star
dailystar.co.uk
Gadgets 360
gadgets360.com
Daily Mail
dailymail.co.uk
The Daily Dot
dailydot.com
FashionBeans
fashionbeans.com