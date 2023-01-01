WebCatalog
Convex

Convex

convex.dev

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Convex çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Convex, güçlü bir özel veritabanını entegre bir yürütme ortamıyla birleştiren durum bilgisi olan uygulama platformudur. Arka uçlar değil, ürünler oluşturun. Hizmetlerinizi birbirine yapıştırma günleriniz sona erdi.

Web Sitesi: convex.dev

Yasal Uyarı: WebCatalog, Convex ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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