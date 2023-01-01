WebCatalog
Conjura

Conjura

conjura.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Conjura, e-ticaret işletmeleri için sezgisel kontrol panelleri ve eyleme geçirilebilir bilgilerle veriye dayalı karar almayı güçlendirir.

Web Sitesi: conjura.com

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