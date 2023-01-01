WebCatalog
Comtura

Comtura

comtura.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Comtura çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

KONUŞMALARINIZDAN GELİR KİLİDİNİ AÇIN Müşterilerinizin söylediklerine dayanarak satış sürecinizde nelerin işe yaradığını anlayın. Comtura, Konuşma Zekanızın ayrıntılı bir analizini sunarak size kritik ölçümleri yönlendirmek için eyleme geçirilebilir bilgiler sunar. Artık veri siloları ve genel geri bildirim yok. Gelirinizi artırmaya bugün başlayın.

Web Sitesi: comtura.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Comtura ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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