Görüntüleri geniş ölçekte depolamak, yeniden boyutlandırmak, optimize etmek ve sunmak için tek bir API. Cloudflare Images, görüntü altyapınızı uygun maliyetle oluşturmak ve sürdürmek için basit, uçtan uca bir çözüm sunar. Tek bir birleşik ürün kullanarak görüntüleri uygun ölçekte depolayın, yeniden boyutlandırın ve optimize edin.

Web Sitesi: cloudflare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloudflare Images ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.