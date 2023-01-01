WebCatalog
Cloudflare Images

Cloudflare Images

cloudflare.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Cloudflare Images çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Görüntüleri geniş ölçekte depolamak, yeniden boyutlandırmak, optimize etmek ve sunmak için tek bir API. Cloudflare Images, görüntü altyapınızı uygun maliyetle oluşturmak ve sürdürmek için basit, uçtan uca bir çözüm sunar. Tek bir birleşik ürün kullanarak görüntüleri uygun ölçekte depolayın, yeniden boyutlandırın ve optimize edin.

Web Sitesi: cloudflare.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Cloudflare Images ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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