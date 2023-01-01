WebCatalog
Citrix Cloud

Citrix Cloud

cloud.citrix.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Citrix Cloud çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

CANLI WEBİNARİ Herkesin sevdiği hibrit bir iş modeli oluşturun. Sizinki gibi kuruluşların iş yapma şeklini nasıl dönüştürdüğünü görmek için üst düzey yöneticilere katılın.

Web Sitesi: citrix.com

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