Celonis'ten yürütme yönetimi ve süreç madenciliği. Göremediğiniz verimsizlikleri ortaya çıkarıyor ve düzeltiyoruz. Celonis EMS'yi hızla kullanmaya başlayın ve sınırsız ölçeklendirin.

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