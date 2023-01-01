Carv, başarıların sergilenmesine, arkadaşların ve oyunların keşfedilmesine, doğrudan para kazanmaya olanak tanıyan ve her yere taşınabilen, kullanıcıya ait bir oyun kimliğidir.

Web Sitesi: carv.io

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