Alternatifler - Capturi
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Outreach
outreach.io
Sosyal Yardım Satış Katılım Platformu, daha fazla satış hattı oluşturmak ve daha fazla anlaşmayı tamamlamak için potansiyel müşterilerin verimli ve etkili bir şekilde katılımına yardımcı olur. Bugün bir demo talep edin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Gong.io
gong.io
Satış liderlerinin, temsilci başarısını hızla artırmak ve daha fazla anlaşma kazanmak için Gelir İstihbaratını nasıl kullandığını öğrenin. Sizin gibi gelir profesyonelleri tarafından 1 numara seçildi. Bir demo ayırtın.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Toplantılarınızı kaydedin, yazıya dökün ve arayın! Zoom, GMeet, Teams, Webex ve daha fazlası için otomatik toplantı notları.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft, B2B satıcılarının "evet" cevabına daha hızlı ulaşmalarına yardımcı olan 1 numaralı satış etkileşim platformudur. Günümüzün en iyi CRM'leriyle entegre olarak verilerinizi dolara dönüştürüyoruz.
Chorus.ai
chorus.ai
Her Etkileşimin Önemli Olmasını Sağlayın. Chorus'un Konuşma Zekası Yapay Zekası, hikayenizin gücünü her konuşmaya taşıyor.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Balto
balto.ai
Yapay zeka tarafından desteklenen İletişim Merkezleri için 1 Numaralı Gerçek Zamanlı Rehberlik Platformu. Temsilcilerin her çağrıda doğru şeyi söylemesine yardımcı olun.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Yatırım getirisini kanıtlayın. Dönüşümleri Artırın. Geliri Artırın. Her çevrimiçi ve çevrimdışı potansiyel müşteriyi takip edin ve onu tam olarak hangi kampanyanın desteklediğiyle ilişkilendirin.
Jiminny
jiminny.com
Ekibinizin gelirini en üst düzeye çıkarın. Konuşma zekası yoluyla satış ekibinizin geliri artırma potansiyelini ortaya çıkarın.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks, pazarlamacıların tüketici seçimini onurlandırırken gelirlerini artırmalarına olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözüm sunuyor.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc., 2003 yılında kurulmuş ve 300'den fazla çalışana sahip, Seattle merkezli bir halka açık şirkettir. Marchex bir B2B çağrı ve konuşma analizi şirketidir. İşletmeler ve müşteriler arasındaki konuşma verilerini analiz etmek için yapay zeka ve makine öğrenimini kullanma konusunda uzmanlaşmı...
Pathlight
pathlight.com
Üretken yapay zekanın gücünden yararlanın. Gizli içgörüleri ortaya çıkarmak, fırsatları yakalamak ve riskleri azaltmak için müşteri konuşmalarınızı ve ekip performansınızı analiz edin.
Attention
attention.tech
Artık Dikkatinizi çektiğimize göre... CRM'nizi yapay zeka ile doldurun ve satış simgesi kontrolünüzü artırın. Dikkat, satış simge kontrolü için gerçek zamanlı, tam entegre sesli yardımcınızdır. Anlaşmalarınızı gerçek zamanlı rehberliğimizle kazanın ve CRM'nizi tek tıklamayla simge kontrolüyle dold...
Sybill
sybill.ai
GTM Ekipleri için Kişisel Asistan Her satış görüşmesinden sonra Sybill doğru bir özet oluşturur ve bunu Slack + CRM'ye aktarır. Sizin için bir taslak takip e-postası yazar. Her kelimeyi ve sözlü olmayan tepkiyi bir rapora kaydeder.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings, uzaktan satışlar için özel olarak oluşturulmuş, ilk video yapay zeka ve analitik özellikli bir platformdur. Satış ekiplerinin geleneksel video toplantı ihtiyaçlarının ötesinde, üretkenlik için satış iş akışlarını otomatikleştirir ve satış dönüşümü için dinamik ipuçları ve dürtüler sağl...
Convirza
convirza.com
Convirza is the first enterprise call tracking and call optimization platform. To address the growing demand for intelligence from phone interactions we combine traditional call tracking with the powerful analysis of phone calls. Convirza uses speech recognition technology and sophisticated algorith...
Voyc
voyc.ai
Voyc enables regulated firms to check 100% of contact centre interactions with our speech analytics AI software, helping to improve operational efficiencies, catch complaints, identify vulnerable customers, and deliver an exceptional customer experience. In the face of increasing regulatory pressure...
Ender Turing
enderturing.com
Ender Turing identifies top performers in calls, chats, and video meetings. Use it to provide best practices of top performers to every employee for self-coaching and observe performance growth. Ender Turing leads your sales and customer care teams to higher revenue and better customer service.
Verint
verint.com
Verint is a global leader in Customer Engagement. Customer Experience experts in Automation, AI, and Cloud.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt is a real-time call guidance software that helps your team get it right the first time by ensuring compliance, reducing risk, and guiding agents on every call. Remove uncertainty on calls and give your agents the power of real-time.
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI helps contact centers improve revenue and customer retention through AI driven insights. Enthu.AI enables 100% customer conversation monitoring, auto surfaces interactions that matter and helps quality teams improve agent performance through personalized and to-the-point coaching and traini...
Zipteams
zipteams.com
Intelligent meeting rooms designed for inside sales and customer success teams that provide real-time customer context, insights, and recommendations to make the customer meetings more engaging and fruitful.
Convin
convin.ai
Convin is an AI-backed contact center software that uses conversation intelligence to record, transcribe, and analyze customer conversations. Convin supports omnichannel contact centers and performs quality audits across calls, chats, and emails. It is your one-stop solution to 3X your contact cente...
Salesroom
salesroom.com
Yapay zeka destekli video konferans platformumuz Salesroom'un gücünü deneyimleyin. Satış odası yalnızca alıcı etkileşimini izlemekle kalmaz, aynı zamanda sanal iletişimin en iyi uygulamalarını da öğretir. Bilgi tabanınıza gerçek zamanlı erişim sağlayan Salesroom, temsilcilerin toplantılardaki perfor...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai, ilk ve tek RevBI motoruyla desteklenen RevOps Komuta Merkezidir. En kritik gelir öngörülerinizin sunulmasını hızlandırır ve gelir süreçlerinin benimsenmesini basitleştirir. RevBI ile BoostUp, RevOps'a gelir verileri üzerinde tam kontrol sağlar, böylece ekipleri hizalayabilir ve reddedile...
Manch Technologies
manchtech.com
Manch, kuruluşların geleneksel iş süreçlerini yeniden tasarlamalarına ve Dış Paydaş Yönetimi (ESM) için Dijital Ekosistemi genişletmelerine yardımcı olur. Tak ve çalıştır dijital platform olan Manch, çok karmaşık iş süreçlerini çok kısa bir sürede yapılandırmak için sıfır kodlama kullanarak bir işle...
Zomentum
zomentum.com
Teknoloji İş Ortaklarına özel olarak oluşturulan satış hızlandırma uygulamasıyla anlaşmaları hızlandırın ve geliri artırın. Hepsi bir arada Zomentum Grow, satış şeklinizi taklit edecek şekilde tasarlanmıştır. Grow ile fırsatların ilerlemesini sağlamak için sıkıcı satış görevlerini otomatikleştirebil...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Fathom
fathom.video
Aramalarınızdaki en önemli anları kaydeder, yazıya döker ve vurgular. Otomatik olarak oluşturulan çağrı notlarını CRM'nize gönderir.
Versational
versational.ai
Yapay zeka destekli bir araç olan Versational, toplantıları %35 ve takipleri %75 oranında azaltır. Görevlerinizi kolaylaştırıp otomatikleştirin ve üretkenliği en üst düzeye çıkarın. Ücretsiz deneyin!
Avoma
avoma.com
Ekonomik krizde bile bütçenizi iki katına çıkarmadan gelirinizi ve üretkenliğinizi ikiye katlayın Hepsi bir arada Yapay Zeka Toplantı Asistanı ve Gelir İstihbaratı çözümüyle
Simpleem
simpleem.com
Her zaman Yapay Duygusal Zeka (AEI) ile kapanış yapın. Etkileşim analizi içgörülerini kullanarak görüntülü toplantıları anlaşmalara dönüştürmek için davranışınızdan yararlanın ve doğru şekilde tepki verin
Modjo
modjo.ai
Modjo platformu, tüm müşteri etkileşimlerinizi analiz eder ve ekiplerinize hedeflerini aşmak için ihtiyaç duydukları bilgileri sağlar
Salesken
salesken.ai
Salesken, Satış Temsilcilerinizin Aramalardaki Performansının Tek Tek Görünürlüğünü Sağlar, Böylece Müşteri Etkileşimini Artırabilir ve Daha Fazla Anlaşma Yapabilirsiniz.
Laxis
laxis.com
Her müşteri görüşmesinden maksimum değeri elde edin Laxis AI Toplantı Asistanı, her müşteri etkileşiminden önemli bilgileri minimum çabayla otomatik olarak yakalayıp çıkararak gelir ekiplerine güç verir.
EvaluAgent
evaluagent.com
İletişim Merkezleri için Kalite Güvence ve İyileştirme platformu. EvaluAgent ile temsilcilerinizi sürekli olarak olağanüstü müşteri deneyimleri için koçluk yapmak, eğitmek ve motive etmek amacıyla tüm kanallardaki her konuşmayı değerlendirebileceksiniz. Çünkü biliyoruz ki… Her Konuşma Önemlidir.
Invoca
invoca.com
Invoca'nın arama başına ödeme platformuna erişmek için giriş yapın. Reklamverenler çağrıya dayalı kampanyalar oluşturur ve yayıncılar çağrıları artırmak için daha fazla komisyon kazanır.