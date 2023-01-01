WebCatalog
Capturelab

Capturelab

capturelab.gg

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Capturelab çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Capturelab ile yayınlarınızdaki en iyi oyun anlarını keşfedin. Yapay zekamız en iyi öne çıkan anlarınızı otomatik olarak algılar. Bunları Sosyal Medyada paylaşın ve hedef kitlenizi büyütün. Capturelab'e katılın ve akışınızı bir sonraki seviyeye taşıyın.

Web Sitesi: capturelab.gg

Yasal Uyarı: WebCatalog, Capturelab ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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