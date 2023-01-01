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Callback24

Callback24

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Web Sitesi: callback24.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Callback24 çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Callback24 – lead generation tool which helps acquiring new customers thanks to call-to-action (CTA) buttons. Callback24 makes it easier for your client to contact you. In just 15 seconds your consultant gets a notification about a customer’s call. Answer up to 30% more phone calls thanks to call-to-action (CTA) buttons: widget, pop-up and exit pop-up. Find out the reasons why your customers contact you and improve the quality of customer service. Callback24 offers: - Callback - Call-to-action buttons (CTA) - Lead database - Conversion rate optimization - Call recording, planning - Statistics and reports - Call tracking - Integration with: Facebook Messenger, Facebook Lead Ads, Google Analytics, popular CRMs and more

Kategoriler:

Business
Lead Capture Software

Web Sitesi: callback24.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Callback24 ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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