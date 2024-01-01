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Terrakotta

Terrakotta

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Web Sitesi: terrakotta.ai

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Terrakotta is a power-dialer that lets sales reps leave AI-generated voicemails. Our first customers are Commercial Real Estate brokerages that use Terrakotta to clone their brokers voices, dial prospects and when no one answers, leave an A/B tested, personalized voicemail that gets a callback.

Web Sitesi: terrakotta.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Terrakotta ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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