Terrakotta
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Web Sitesi: terrakotta.ai
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Terrakotta is a power-dialer that lets sales reps leave AI-generated voicemails. Our first customers are Commercial Real Estate brokerages that use Terrakotta to clone their brokers voices, dial prospects and when no one answers, leave an A/B tested, personalized voicemail that gets a callback.
Web Sitesi: terrakotta.ai
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