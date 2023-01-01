WebCatalog

CakeHR

CakeHR

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Web Sitesi: cake.hr

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CakeHR çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dünya çapındaki müşterilere katılım, performans ve işe alım yönetimi sağlayan ödüllü bir İK teknolojisi şirketi. 14 günlük ücretsiz deneme! Kolay kurulum! İstediğiniz zaman iptal edin!

Web Sitesi: cake.hr

Yasal Uyarı: WebCatalog, CakeHR ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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