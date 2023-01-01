Belirtilerinizi kontrol edin ve bakım seçeneklerinizi netleştirin. Şamandıra A.I. Sağlık asistanı, kendinizi hasta hissettiğiniz anda, iyileşme yolunda size rehberlik eder.

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