WebCatalog
Blaze SQL

Blaze SQL

blazesql.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Blaze SQL çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bu SQL sorgu oluşturucu, veritabanınız için ChatGPT gibi yapay zekayı kullanır. Bu yapay zeka sohbet robotunun yardımıyla üretkenliği kolayca artırın ve SQL sorguları oluşturun.

Web Sitesi: blazesql.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blaze SQL ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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