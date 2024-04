GitHub Actions - High-performance runners, Half the cost Blacksmith runs on cutting-edge gaming CPUs instead of decade-old server hardware. Get faster and cheaper builds with a one-line change. It's that easy.

Web Sitesi: blacksmith.sh

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blacksmith ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.