Blacksmith
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Web Sitesi: blacksmith.sh
Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Blacksmith çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
GitHub Actions - High-performance runners, Half the cost Blacksmith runs on cutting-edge gaming CPUs instead of decade-old server hardware. Get faster and cheaper builds with a one-line change. It's that easy.
Web Sitesi: blacksmith.sh
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