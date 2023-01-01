Bizstim hepsi bir arada iş yazılımı platformudur. Hizmet tabanlı bir işletme işletiyorsanız Bizstim, satışları artırmaya ve sıradan görevleri otomatikleştirmeye yardımcı olabilir. Genellikle Bizstim'i kullanan sektörler SAT Hazırlık, Özel Ders, hukuk hizmetleri, sürücü eğitimi, terapistler, peyzaj mimarları ve çok daha fazlasıdır. Temel özellikler şunları içerir: müşteri bilgileri depolama, planlama ve hatırlatmalar, müşteri raporlama, faturalandırma ve faturalandırma ve insan kaynakları. En büyük sorunlarınızı çözmeyi amaçlıyoruz; örneğin: planlama ve hatırlatmalar mümkün olduğunca otomatik hale getirilir, faturalandırma ve ödeme tahsilatı otomasyon kullanılarak kolaylaştırılır. Müşterilerimizden bazıları her ay yüzlerce faturayı kıllarını bile kıpırdatmadan tahsil ediyor. Bunun yerine yazılımın hesaptaki bakiyeyi hesaplamasına, müşteriden ücret almasına, müşteriye fatura makbuzu göndermesine ve gelirin hesaplarına yatırılmasını izlemesine izin veriyorlar.

Web Sitesi: bizstim.com

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