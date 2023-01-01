WebCatalog
Bitcoin.com

Bitcoin.com

app.bitcoin.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Bitcoin.com çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Bitcoin'e ve araçların ötesine açılan kapınız. ve kripto para birimleri satın almak, satmak, ticaretini yapmak, yatırım yapmak ve harcamak için ihtiyaç duyduğunuz bilgiler.

Web Sitesi: bitcoin.com

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