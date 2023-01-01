WebCatalog
Big Timer

Big Timer

bigtimer.net

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Big Timer çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Atölye çalışmaları, sunumlar ve toplantılar için tam ekran geri sayım sayacı. Muhtemelen bir ekrana sığdırabileceğiniz en büyük zamanlayıcı. Reklamsız!

Web Sitesi: bigtimer.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, Big Timer ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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