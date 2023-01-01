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Bíblia Online

Bíblia Online

bibliaonline.com.br

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Sesli ve aramalı çalışma için Holy Bible Online'ın çeşitli çevirileri ve versiyonları. Her durum için Tanrı'nın günlük sözünden İncil ayetleri ve mesajları.

Web Sitesi: bibliaonline.com.br

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