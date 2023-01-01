WebCatalog
Berg System

Berg System

bergsystem.pl

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Berg System çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnsanları, süreçleri ve teknolojileri birbirine bağlayan CRM Müşteri tabanınızı yönetin ve kaosu, daha fazla satış sağlayacak düzenli bir eylem planına dönüştürün. Berg Sistemi – orta ve büyük satış ekipleri için en iyisi.

Web Sitesi: bergsystem.pl

Yasal Uyarı: WebCatalog, Berg System ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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