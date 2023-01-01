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geoportal.gov.pl

geoportal.gov.pl

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Web Sitesi: mapy.geoportal.gov.pl

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde geoportal.gov.pl çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Www.geoportal.gov.pl web sitesi, Mekansal Bilgi Altyapısının merkezi düğümü olarak hizmet vererek mekansal verilere ve ilgili hizmetlere erişim sağlar.

Web Sitesi: mapy.geoportal.gov.pl

Yasal Uyarı: WebCatalog, geoportal.gov.pl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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