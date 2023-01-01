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Www.geoportal.gov.pl web sitesi, Mekansal Bilgi Altyapısının merkezi düğümü olarak hizmet vererek mekansal verilere ve ilgili hizmetlere erişim sağlar.

Web Sitesi: mapy.geoportal.gov.pl

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