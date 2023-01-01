WebCatalog
Barita Online

Barita Online

online.barita.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

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Biz paranın geleceğiyiz. Biz finansal oyunun kurallarını değiştirenleriz. Daha akıllı teknoloji, ekipler ve etkileşimlerle zenginliğe erişilebilirlikte devrim yaratmak için buradayız.

Web Sitesi: barita.com

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