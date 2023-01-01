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Backend.AI

Backend.AI

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Web Sitesi: backend.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Backend.AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Backend.AI bir bulut kaynak yönetimi platformudur. İster bir bilim adamı, DevOps mühendisi, ister kurumsal ister yapay zeka meraklısı olun, Backend.AI'nin kısmi GPU kaynağı, talep üzerine verimli bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır.

Web Sitesi: backend.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Backend.AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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