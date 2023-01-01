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Backend.AI bir bulut kaynak yönetimi platformudur. İster bir bilim adamı, DevOps mühendisi, ister kurumsal ister yapay zeka meraklısı olun, Backend.AI'nin kısmi GPU kaynağı, talep üzerine verimli bir şekilde ölçeklendirmenize olanak tanır.

Web Sitesi: backend.ai

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