Profesyonel hizmetlere güç veren çevrimiçi platform. B12, profesyonel hizmet sağlayıcıların müşterileri çevrimiçi çekmesini, kazanmasını ve hizmet vermesini kolaylaştıran, hepsi bir arada yapay zeka web sitesi oluşturucusudur.

Web Sitesi: b12.io

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