WebCatalog
Atmos

Atmos

atmos.style

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Atmos çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Renk paletleri oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Atmos size profesyonel renk paletleri oluşturmanız için gerekli araçları sağlar. Kullanıcı arayüzü tasarımcıları düşünülerek oluşturulmuştur.

Web Sitesi: atmos.style

Yasal Uyarı: WebCatalog, Atmos ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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