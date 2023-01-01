Ask Ubuntu

Ubuntu'ya Sor, Ubuntu işletim sistemi için topluluk odaklı bir soru ve cevap web sitesidir. Stack Overflow ile aynı yazılımı çalıştıran Stack Exchange Ağının bir parçasıdır. Üyeler, topluluğun soru ve cevaplarına verdiği yanıta göre itibar kazanır.

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