Artia, sosyal ağ unsurlarıyla geliştirilmiş, %100 web işletimi ve birkaç saat içinde devreye alınmasını sağlayan Proje Yönetimi yazılımıdır.

Web Sitesi: artia.com

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