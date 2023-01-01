WebCatalog
Array

Array

buildarray.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Array çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Array – Kullanımı Kolay Çevrimiçi Form Oluşturucu. Mobil IOS & Android ve masaüstü cihazları kullanarak veri toplayın. Denemesi ücretsiz, 1000'lerce şablon.

Web Sitesi: buildarray.com

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