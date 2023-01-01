Sağlık ve Hayat Sigortası Yönetim Sistemi. Sağlık ve hayat sigortası sektöründeki bağımsız acente ve acenteler için özel olarak geliştirilmiştir.

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