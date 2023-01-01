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AP News

AP News

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Web Sitesi: apnews.com

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Associated Press'ten haberler, dünyanın her köşesinden bağımsız gazeteciliğin eksiksiz kaynağı.

Web Sitesi: apnews.com

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