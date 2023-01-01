CTV News
ctvnews.ca
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde CTV News çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: ctvnews.ca
Yasal Uyarı: WebCatalog, CTV News ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
ABC News
abcnews.go.com
The Mercury News
mercurynews.com
Los Angeles Daily News
dailynews.com
Yahoo News
news.yahoo.com
ABC7 News
abc7news.com
CBS News
cbsnews.com
Kyodo News English
english.kyodonews.net
Sky News
news.sky.com
The Detroit News
detroitnews.com
GB News
gbnews.uk
baha news
baha.com
NewsNation
newsnationnow.com