WebCatalog
Amplimed

Amplimed

amplimed.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Amplimed çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Amplimed, elektronik tıbbi kayıtlara teletıp entegre edilmiş, doktorları ve hastaları güvenli bir şekilde birbirine bağlayan ilk tıbbi yazılımdır.

Web Sitesi: amplimed.com.br

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amplimed ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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