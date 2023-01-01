Milyonlarca insan her gün anlık mesajlaşma programları aracılığıyla alım satım yapıyor. Messenger tabanlı satışlar için amoCRM'den yararlanın ve en önemli müşteri adaylarınız ve müşterilerinizle değerli ilişkiler kurmanın yepyeni bir yolunu açığa çıkarın.

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