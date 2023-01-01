WebCatalog
Alloy

Alloy

app.alloy.co

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alloy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Alloy, bankaların ve fintech şirketlerinin işe alım, işlem izleme ve kredi sigortalama kararlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan Kimlik Karar Verme Platformudur.

Web Sitesi: alloy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Alloy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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