Alloy, bankaların ve fintech şirketlerinin işe alım, işlem izleme ve kredi sigortalama kararlarını otomatikleştirmesine yardımcı olan Kimlik Karar Verme Platformudur.

Web Sitesi: alloy.com

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