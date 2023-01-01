Airframes, dünya çapındaki gönüllülerden ACARS, VDL, HFDL ve SATCOM verilerini alan, uçakla ilgili bir toplama hizmetidir.

Web Sitesi: app.airframes.io

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