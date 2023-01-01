WebCatalog

Air AI

Air AI

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Web Sitesi: air.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Air AI çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Tek tuşla 100.000 satış ve müşteri hizmetleri temsilcisi. GERÇEK bir insan gibi ses çıkaran, sonsuz hafızaya, mükemmel hatırlamaya sahip ve 5.000'den fazla uygulamada bağımsız olarak eylem gerçekleştirebilen, 10-40 dakikalık uzun telefon görüşmelerini tam olarak gerçekleştirebilen dünyanın ilk yapay zekasıyla tanışın. Tam zamanlı bir temsilcinin tüm işini, eğitilmesine, yönetilmesine veya motive edilmesine gerek kalmadan yapabilir. Sadece 7/24/365 çalışır.

Web Sitesi: air.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Air AI ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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