Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Afterpay tüm favori mağazalarınızla tamamen entegredir. Her zamanki gibi alışveriş yapın, ardından ödeme sırasında ödeme yönteminiz olarak Afterpay'i seçin. İlk kez gelen müşteriler hızlı bir şekilde kayıt işlemini tamamlar, geri dönen müşterilerin ise yalnızca oturum açması yeterlidir.

Web Sitesi: afterpay.com

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