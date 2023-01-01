WebCatalog
ADLN

ADLN

adln.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ADLN çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Dijital İşletmenizi Büyütmek için Mükemmel Araçlar Ekipleriniz ve Sosyal Medya Hesaplarınız için Canlı Sohbet, Chatbot, Tek Gelen Kutusu ve İhtiyacınız Olan Birçok Uygulama ile Telegram Entegrasyonları.

Web Sitesi: adln.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, ADLN ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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