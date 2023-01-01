WebCatalog
2short.ai

2short.ai

app.2short.ai

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 2short.ai çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka tarafından oluşturulan kısa videolarla YT içeriğinizi geliştirin Videolarınızın en iyi anlarını kolayca çıkarın ve bunları görüntüleme ve abone sayısını artıran kısa videolara dönüştürün

Web Sitesi: 2short.ai

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