One More Bounce เป็นเกมทักษะจาก SMG Studios ผู้สร้าง One More Line, One More Dash และอีกมากมาย! ลากเส้นที่มุมฉากเพื่อกำหนดให้อวตารของคุณเด้งข้ามแต่ละระดับ พยายามรวบรวมเพชรทั้งหมดเพื่อแสดงความชำนาญของคุณ! แต่ต้องระวัง ถ้าคุณไปถึงขอบสีชมพู การวิ่งของคุณก็จะสิ้นสุดลง ด้วยด่านมากกว่า 100 ด่านและโหมดเกมที่หลากหลาย One More Bounce on Poki จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้นานหลายชั่วโมงอย่างแน่นอน เล่น One More Bounce และปลดล็อกธีมและอวตารใหม่ การควบคุม:เมาส์ - คลิกและลากเพื่อวาดเส้นSpacebar - เมนูนำทางเกี่ยวกับผู้สร้าง:One More Bounce เป็นภาคที่สามของซีรีส์ One More จาก SMG Studios ซึ่งตั้งอยู่ในเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซีรีส์นี้ยังประกอบด้วย One More Dash และ One More Line พวกเขายังเป็นผู้สร้าง Super One More Jump, Thumb Drift และอื่นๆ อีกมากมาย

