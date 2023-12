One More Line เป็นเกมอาร์เคดแบบสบาย ๆ ที่คุณจะได้เห็นว่าไลน์ของคุณจะเติบโตได้นานแค่ไหน! สร้างโดย SMG Studios เกมปุ่มเดียวที่น่าติดตามนี้จะทดสอบทักษะและเวลาของคุณ เล่น One More Line บน Poki แล้วดูว่าไลน์ของคุณมันบ้าขนาดไหน กดสเปซบาร์ของคุณให้ถูกเวลาเพื่อเหวี่ยงเส้นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง วิ่งไปด้านข้างแล้วสายของคุณก็จบลง! เรียบง่ายแต่ท้าทายอย่างไม่น่าเชื่อ เชิญ One More Line บน Poki มาเล่นเลยวันนี้ การควบคุม:อวกาศ - กดค้างเพื่อแกว่ง เกี่ยวกับผู้สร้าง:One More Line เป็นภาคที่สามของซีรีส์ One More จาก SMG Studios ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซีรีส์นี้ยังประกอบด้วย One More Dash และ One More Bounce พวกเขายังเป็นผู้สร้าง Super One More Jump, Thumb Drift และอื่นๆ อีกมากมาย

