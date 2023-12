One More Dash ภาคต่อของ One More Line เป็นเกมทักษะจาก SMG Studios ที่คุณต้องพุ่งจากวงแหวนหนึ่งไปยังอีกวงแหวนหนึ่งเพื่อดูว่าคุณจะไปได้ไกลแค่ไหน คิดว่าคุณมีสิ่งที่จะพิชิต One More Dash เกมที่แสนจะห้าวหาญและจังหวะเวลาใช่ไหม? ด้วยภารกิจอันน่าตื่นเต้นกว่า 200 ภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จ ภาคที่สองของเกมซีรีส์ One More จึงไม่ทำให้ผิดหวัง เป้าหมายของคุณนั้นเรียบง่าย และพุ่งจากวงกลมหนึ่งไปยังอีกวงกลมอย่างรวดเร็วเพื่อไปต่อรอบ ใส่ใจกับเวลาของคุณอย่างใกล้ชิด! กระแทกส่วนที่เป็นของแข็งแล้วรีบของคุณเสร็จแล้ว! การควบคุม: อวกาศ - แดช เกี่ยวกับผู้สร้าง: One More Dash เป็นภาคที่สามของซีรีส์ One More จาก SMG Studios ในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซีรีส์นี้ยังประกอบด้วย One More Line และ One More Bounce พวกเขายังเป็นผู้สร้าง Super One More Jump, Thumb Drift และอื่นๆ อีกมากมาย

