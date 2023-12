Slime Road เป็นเกมทักษะระบายสีตามเลเวลที่คุณจะต้องกระโดดผ่านห่วงหลากสีสันเพื่อรับอัญมณี มันถูกสร้างขึ้นโดย tastepill ซึ่งเป็นผู้สร้าง Sling Drift, Pick Me Up, Spill It และอีกมากมาย เมื่อสุดถนน เด้งเข้าเป้าเพื่อรับแต้มพิเศษ ง่ายดายไปตามถนน Slime ในการผจญภัยกระโดดที่รวดเร็วนี้! เกมทักษะหลากสีสันนี้จะทำให้คุณเพลิดเพลินได้นานหลายชั่วโมงอย่างแน่นอน ใน Slime Road บน Poki ทุกระดับจะนำความท้าทายที่เต็มไปด้วยเมือกมาให้คุณพิชิต! ปุ่มลูกศร - MoveSlime Road สร้างขึ้นโดย tastepill ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา พวกเขายังเป็นผู้สร้าง Sling Drift, Pick Me Up, Spill It และอื่นๆ อีกมากมาย

เว็บไซต์: poki.com

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: WebCatalog ไม่ได้ประกอบกิจการร่วม ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้รับการรับรองโดยหรือเชื่อมโยงกับ Slime Road อย่างเป็นทางการไม่ว่าในทางหนึ่งทางใด ชื่อผลิตภัณฑ์ โลโก้ และแบรนด์ทั้งหมด เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง