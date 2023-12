Dumb Ways to Die 3: World Tour ประกอบด้วยมินิเกมแสนสนุก 5 เกมที่จะทดสอบทักษะของคุณ! เดิมได้รับการพัฒนาโดย Metro Trains Melbourne และบริษัท Australian Public Transport เพื่อสอนผู้คนเกี่ยวกับความปลอดภัย และเป็นเกมที่สามในซีรีส์ Dumb Ways to Die ใน Dumb Ways to Die 3: World Tour คุณจะถูกจัดให้อยู่ในใจกลางของ Dumbville เมืองที่เต็มไปด้วยอันตราย รับเหรียญจากการเล่นมินิเกมเพื่อซ่อมแซมบ้านที่พังทลายและอันตรายของ Dumbville อันตรายมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง แต่คุณสามารถช่วยกอบกู้วันและรักษา Dumbville ให้ปลอดภัยได้ด้วยการเล่น Dumb Ways to Die 3: World Tour บน Poki!การควบคุม:ปุ่มลูกศร - MoveSpace - กระโดด/บินเกี่ยวกับผู้สร้าง:Dumb Ways to Die 3: World Tour ถูกสร้างขึ้นแล้ว โดย Metro Trains Melbourne ซึ่งตั้งอยู่ในออสเตรเลีย พวกเขายังเป็นผู้สร้าง Dumb Ways to Die และ Dumb Ways to Die 2: The Games อีกด้วย

