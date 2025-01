Programvara för kommunikation för anställda - Mest populära apparna - Franska Polynesien

Talkspirit

Talkspirit är en samarbetsplattform för lagarbete. Tillhandahåller ett komplett utbud av funktioner för att ansluta, kommunicera och samarbeta i en enkel översikt. Alla funktioner är placerade där du förväntar dig att de skulle vara och täcker tre viktiga områden: 1) Samarbete Tillhandahåll en samarbetsarbetsyta genom grupper: organisera projekt, samla in feedback, skapa evenemang och dela idéer, kunskap och dokument. 2) Kommunikation Ge omedelbar kommunikation genom jobbchatt: ställ frågor, brainstorma idéer, formulär beslut, starta videochatt, skicka snabbt filer och skicka ibland GIFS för att lätta upp stämningen. 3) Anslutningar Tillhandahåll en personlig informationshubb genom nyhetsflödet: varje medarbetare har alltid ny relevant information så fort det händer, redo att vidta åtgärder. talkspirit fungerar sömlöst tillsammans med alla appar, verktyg och tjänster som ditt företag redan använder. Det ger ett gäng inbyggda integrationer som är enkla att konfigurera och lätta att använda – över 500 integrationer är tillgängliga. Allt innehåll är också sökbart, säkert och tillgängligt när du är på resande fot via mobilappen för Android och iOS. Finns på 8 språk (FR, EN, DE, IT, PT, ES, NL & PL).