Играйте в Spider FRVR. Заполните восемь фундаментов правильными картами в правильном порядке, чтобы очистить игровое поле.

Веб-сайт: spider.frvr.com

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