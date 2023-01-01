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Franky Valet Parking

Franky Valet Parking

poki.com

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Водите автомобили клиентов на парковку и выезжайте с нее! Как камердинер, вы должны быть очень осторожны при управлении каждым транспортным средством. Если вы ударите по каким-либо объектам, вы потеряете звезду. Основная цель — заработать 5 звезд за идеальную работу. Посмотрите в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что вы не врежетесь в другие транспортные средства. Прежде чем въезжать в зоны ограниченного доступа, дождитесь открытия ворот. Наслаждайтесь веселой и заводной музыкой во время вождения на парковке Фрэнки!

Веб-сайт: poki.com

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