Водите автомобили клиентов на парковку и выезжайте с нее! Как камердинер, вы должны быть очень осторожны при управлении каждым транспортным средством. Если вы ударите по каким-либо объектам, вы потеряете звезду. Основная цель — заработать 5 звезд за идеальную работу. Посмотрите в зеркало заднего вида, чтобы убедиться, что вы не врежетесь в другие транспортные средства. Прежде чем въезжать в зоны ограниченного доступа, дождитесь открытия ворот. Наслаждайтесь веселой и заводной музыкой во время вождения на парковке Фрэнки!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Franky Valet Parking, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.